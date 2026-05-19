CHP'li Akdoğan'ı AKP'li sanan seçmen isyan etti! Kendi vekilini göremeyince ona dert yandı

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Aksaray'da gerçekleştirdiği cadde ve esnaf ziyaretleri sırasında eski bir mahalle muhtarı olduğunu belirten kadın bir seçmenle karşılaştı. Kendisinin AKP'li olduğunu belirten vatandaş, Akdoğan'ı iktidar partisinin milletvekili zannederek yerel siyasetteki eksiklikler üzerinden eleştirilerini sıralamaya başladı. Vatandaş, vekilin yanına yaklaşarak, "Aksaray neyi kaybediyor biliyor musun sen? Ben AK Partiliyim. Şurada biriniz de çıkıp da bak bugün çıktınız. Bu zamana kadar çıktınız mı hiç?" sözleriyle iktidar vekillerinin sahada olmamasına tepki gösterdi.

"BEN DE SENİN KADAR AK PARTİ'Yİ SEVİYORUM"

Vatandaşın bu çıkışı üzerine araya giren Umut Akdoğan'ın "Hep sokaktayız" yanıtını kabul etmeyen AKP'li seçmen, "Yok, dur bir ya. Ben de senin kadar AK Parti'yi seviyorum" diyerek sitemini sürdürdü. Kendisini eski muhtar olarak tanıtan vatandaş, iktidar milletvekillerine yönelik beklentisini ve eleştirisini, "Ben diyorum ki arada sırada halkına bir gel diyorum, görüş diyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

KİMLİK ORTAYA ÇIKINCA GELEN ŞAŞKINLIK

Diyaloğun ilerleyen saniyelerinde Umut Akdoğan, durumu açıklığa kavuşturmak için müdahale etti. Vatandaşın sözlerini bitirmesini bekleyen Akdoğan, "Sen şimdi benim kadar AK Parti'yi seviyorsun, hep AK Parti'ye oy vermişsin. Ama ben CHP milletvekiliyim" dedi. Durumu ilk anda tam kavrayamayan ve eleştirisini iktidar vekillerine yaptığını vurgulamaya devam eden vatandaşa kendini tanıtan Akdoğan, "Umut Akdoğan. Ben CHP milletvekiliyim. Sokağa çıkmayanlar AK Partili milletvekilleri" diyerek gerçeği ifade etti.

"ONA KIZIYORDUM ÖZÜR DİLERİM"

Karşısında dert yandığı kişinin iktidar partisi değil, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olduğunu anlayan vatandaş kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Kendi partisine yönelik eleştirilerini yanlış kişiye yaptığını fark etmesiyle gülmeye başlayan seçmen, "Yaaaa, öyle desene sen ya" diyerek tepki verdi. Akdoğan'ın gülümseyerek "Sen beni AK Partili vekil zannettin de serzenişte bulundun" sözleri üzerine vatandaş, siteminin asıl adresinin sokağa inmeyen kendi milletvekilleri olduğunu teyit ederek, "Ona kızıyordum ben, özür dilerim" dedi ve diyaloğu sonlandırdı.