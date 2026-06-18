CHP'li 74 Kadın Kolları İl Başkanından ortak bildiri: "Atanmış yönetimi reddediyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde devam eden "mutlak butlan" tartışmaları ve bu doğrultuda gerçekleştirilen görevden almalar, kadın örgütlerinin sert tepkisine yol açtı. Türkiye genelindeki 74 Kadın Kolları İl Başkanı, yayımladıkları ortak bildiri ile parti yönetimine ve kamuoyuna net bir mesaj gönderdi.



"ATANMIŞ YÖNETİMİ KÖKTEN REDDEDİYORUZ"

İl başkanları tarafından yapılan açıklamada, kadın örgütünün gücünü yargı kararlarından değil, kurultay delegelerinin hür iradesinden ve sandıktan aldığı belirtildi. Hukuki süreçler neticesinde göreve gelen yeni yapıyı "gayrimeşru" ve "kayyum zihniyeti" olarak nitelendiren başkanlar, mahkeme kararlarına sığınılarak kurulan atanmış yönetimi kökten reddettiklerini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL VE ASU KAYA'YA TAM DESTEK

Açıklamada, mevcut tartışmalar karşısında durulduğu açıkça ilan edildi. 74 il başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve kurultayda delegelerin oylarıyla seçilen Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın arkasında olduklarını ifade edildi. Biat kültürünü ve dışarıdan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini aktaran il başkanları, bu durumun parti tarihine kara bir leke olarak geçeceği uyarısında bulundu.