CHP'den mutlak butlana karşı Almanya'da eylem kararı

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali edilmesi ve mutlak butlan kararı verilmesine yönelik tepkiler sürüyor. Yurdun dört bir yanında kararı protesto eden vatandaşlar sokağa inerken bir eylem kararı da Almanya’da geldi.

MUTLAK BUTLAN'A KARŞI ALMANYA'DA EYLEM YAPILACAK

CHP Bursa Milletvekili ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, millet iradesine sahip çıkmak adına 23 Mayıs’ta Stuttgart’ta eylem yapılacağını duyurdu.

Herkesi demokrasiye sahip çıkmaya çağıran Nurhayat Altaca Kayışoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

BU KARAR BİR PARTİYE DEĞİL,

DOĞRUDAN MİLLETİN İRADESİNE VURULMUŞTUR!

Artık sandığın anlamı hedef alınmaktadır.

Hukuk susturulmuş, demokrasi kuşatma altına alınmıştır.

YSK fiilen yok edilmiş,

seçimle iktidar değişiminin önü kapatılmak istenmiştir.

Bu; hukukun, adaletin ve cumhuriyetin geleceğine vurulan ağır bir darbedir!

Şimdi sessiz kalma zamanı değildir!

Herkesi;

vatanına sahip çıkmaya,

demokrasiye sahip çıkmaya,

halkın iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz!

Tarih: 23.05.2025

Saat: 17:00-19:00

Kurtuluş yok tek başına!

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!