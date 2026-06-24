Çevirmede alkollü yakalandı 4 gün önce aldığı ehliyetine el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Trafik, Güven Timleri ve Özel Harekat ekipleri, il genelinde eş zamanlı "Huzur İstanbul" denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

DENETİMLERDE KİMLİK VE ARAÇ KONTROLLERİ YAPILDI

Durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik işlemlerini sürdürdü.

4 GÜN ÖNCE ALDIĞI EHLİYETİYLE ALKOLLÜ YAKALANDI

Denetimler sırasında 34 FRS 053 plakalı motosikletin sürücüsü V.A.'nın 0,89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'Muayene eksikliği' ve 'Alkollü araç kullanma' suçlarından toplam 27 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücü V.A., şu ifadeleri kullandı:

"Varsa bir cezam çekerim, ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar, motosikleti bağlamasalar iyiydi."

BİR SÜRÜCÜYE DAHA CEZA

Öte yandan 34 HTB 448 plakalı motosikletin sürücüsüne ise 'Muayene eksikliği' ve 'Sigortasız araç kullanımı' suçlarından toplam 3 bin 965 lira idari para cezası kesildi.

(DHA)