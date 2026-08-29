Cemal Enginyurt’un danışmanı gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, YENİ Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
TEKİNOĞLU'NUN EVİNDE ARAMA YAPILDI
Gözaltına alınan Cem Tekinoğlu'nun ikametinde de arama gerçekleştirildiği öğrenildi.
Ekiplerin adresteki arama ve inceleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın kapsamına ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi