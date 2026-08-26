Canlı maç yayını için bunu şart koştular! 250 bin liralık ceza kesildi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), canlı maç yayını hizmeti sunan çevrim içi yasal spor ve şans oyunları platformuyla ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

KVKK’nin kararına göre, bir çevrim içi platforma üye olan kullanıcı, canlı maç yayınlarını izleyebilmek için ticari elektronik ileti gönderilmesine yönelik "açık rıza göstermeye" zorlandı. Kullanıcı, platformun üyelik kapsamında talep ettiği diğer koşulları yerine getirmesine karşın ticari ileti onayı vermediği için canlı yayın hizmetine erişemediğini belirtti.

Durumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (KVKK) bildirerek şikayetçi oldu.

KVKK, canlı maç yayın hizmeti için açık rıza verilmesini şart koştuğu belirlenen söz konusu platforma 250 bin liralık idari para cezası verdi.

KVKK KARARINI AÇIKLADI

KVKK’nin kararında, açık rızanın özgür iradeyle verilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Kararda ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenen veri işleme şartlarından en az birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirilemeyeceği vurgulandı.

Uygulama sebebiyle, platformun, ilgili kanunda yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için uygun güvenlik düzeyini temin etme kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı aktarıldı.

Kararda, "Veri sorumlusunun söz konusu hizmetin sunulmasını, ticari nitelikli ileti göndermek suretiyle kişisel veri işlenmesi için açık rıza alınması şartına bağlaması uygulamasına son vererek sonucundan KVKK'ye bilgi verilmesi hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. (AA)