Canan Kaftancıoğlu'na zorla getirme kararı

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede Kaftancıoğlu için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

ERDOĞAN'IN DAVAYA KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Duruşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı, suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti bu talebi kabul etti. Süreçte söz alan Kaftancıoğlu’nun avukatı ise müvekkilinin şehir dışında olduğunu belirterek, kendisini bir sonraki duruşmada bizzat hazır edeceklerini mahkeme kayıtlarına geçirdi.

AVUKATIN BEYANINA RAĞMEN ZORLA GETİRME

Mahkeme heyeti, avukatın "Bir sonraki duruşmada hazır edeceğiz" beyanına rağmen Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarttı. Alınan bu kararla birlikte davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül tarihine ertelendi.

DAVA KONUSU OLAN O PAYLAŞIM: BİZİM DE BOYNUMUZUN BORCU

Davanın temelini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Nisan 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ve bu açıklamalara verilen yanıt oluşturuyor. Erdoğan söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekârlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz. İster İstanbul’da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi de ülkemizde hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. Bu milletin hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunmak hepimizin görevidir. Her kim haramilik yapıyorsa, her kim beytülmale el uzatıyorsa, her kim ondan bundan haraç kesiyorsa kimliğine bakmadan hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur."

EMNİYETTE İFADE VERMİŞTİ

Hakkında daha önce siyasi yasak kararı da bulunan önceki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'ın bu mesajını alıntılayarak "Bizim de boynumuzun borcu… Beytülmale el uzatanların yargılanacağı günler yakındır" ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, dava konusu yapılan bu paylaşıma ilişkin 23 Ekim tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği’ne giderek ifade vermişti.