Çadırdaki sır perdesi! Büşra bebeğin kardeşlerinden "borç" iddiası: Anne ile baba birbirini suçladı

Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi’nde koruma altına alınan 9, 8 ve 5 yaşlarındaki üç kardeşin uzmanlar eşliğinde ifadeleri alındı. 9 yaşındaki R.B., olay gecesi çadıra gelen tanıdıkları Mehmet K. isimli şahsın uyuyan kardeşini kucağına alarak götürdüğünü belirtti.

Babasının yüklü miktarda borcu olduğunu aktaran R.B., babasının "Borçları kapatmak için vermemiz gerekiyor" diyerek ağlayan annesini susturduğunu öne sürdü. Kardeşlerin tamamı, gösterilen fotoğraflar arasından Büşra'yı götüren kişinin Mehmet K. olduğunu teşhis etti.

ANNE VE BABA BİRBİRİNİ SUÇLADI

Soruşturma kapsamında tutuklanan baba Yusuf Balıkçı, Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek olayın eşinin yanındayken gerçekleştiğini savundu. Kendi eşini işaret eden Balıkçı, "Çocuğumu para karşılığında kimseye evlatlık vermedim. Öldürüp kayalık alana da bırakmadım. Kızım yabancı birinin kucağına gitse ağlardı, sesi duyulurdu. Çocuğa ne olduysa annesinin yanındayken oldu. Bir şey yapmışsa eşim Elif yapmıştır" dedi.

Anne Elif Balıkçı ise kızına zarar vermediğini, önceki çelişkili ifadeleri eşi ve görümcesinin baskısıyla verdiğini iddia etti.

Büşra'nın yaşıyor olabileceğini belirten anne, eşinin Mehmet K.'ye borcu olduğunu doğrulayarak oğlunun anlatımlarını yineledi:

"Kızım Büşra yaşıyor olabilir. Olay günü oğlum R. bana bir arabanın gelip Büşra’yı kucaklayıp götürdüğünü söyledi. Eşimin Mehmet K.'ye borcu olduğunu ve şahsın sürekli borcunu istediğini biliyorum."

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. (DHA)