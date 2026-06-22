Butlanı başlatan Lütfü Savaş yine mahkeme yolunda: Yeni hamlesi belli oldu

Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu ve butlan ekibini CHP'ye getiren davayı başlatan ekibin öne çıkan ismi eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yeni hazırlıklara başladı.

CHP lideri Özgür Özel ve seçilmiş yönetim, kurultay çağrılarına "tedbir" kararını gerekçe göstererek olumlu yanıt vermeyen Kılıçdaroğlu ve butlan ekibine mahkeme yoluyla karşılık vermeye hazırlanırken Lütfü Savaş'ında mahkeme yoluyla Özel'e yanıt vereceği ortaya çıktı.

BUTLANI BAŞLATAN LÜTFÜ SAVAŞ YİNE MAHKEME YOLUNDA: YENİ HAMLESİ BELLİ OLDU

Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesinin ardından Özgür Özel ve seçilmiş yönetim noterden ihtar çekerek olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştu. Kılıçdaroğlu yönetiminin tüzük gereği dört gün içinde çağrı yapmaması halinde konunun yargıya taşınacağı konuşulurken, Lütfü Savaş’ın yeni hamlesi belli oldu.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lütfü Savaş'ın, avukatı aracılığıyla CHP Genel Merkezi’ne "kurultay yapılamaz" ihtarında bulunmaya hazırlandığını söyledi.

Fatih Atik’in paylaştığı bilgilere göre Savaş’ın avukatları tarafından çekilecek ihtarnamede; devam eden yargılamalar kesinleşinceye, mevcut tedbir kararları ortadan kalkıncaya ve uyuşmazlıklar hakkında kesin hüküm tesis edilinceye kadar partinin herhangi bir olağan veya olağanüstü kurultay süreci başlatmaması, takvim ilan etmemesi ve imza süreçlerini işletmemesi talep edilecek.

"YENİ PARTİ" İDDİASI

Fatih Atik, CHP Genel Merkezi’ne çekilecek bu ihtarın ardından Özgür Özel tarafı için alternatiflerin daralacağını ileri sürdü. Gelişmelerin Özel ve ekibinin aleyhine işlediğini ifade eden Atik, "Yaşanan gelişmelere baktığımızda Özel ve arkadaşlarının yeni parti kurmaktan başka çareleri yok" dedi.

Parti içi kavganın kurultay delegeleriyle çözülemeyecek bir noktaya evirildiğini savunan Atik, yeni bir parti kurulması halinde bunun toplumdaki karşılığının ne olacağının görüleceğini ve CHP’deki bu kaosu kurultayın değil ancak bir seçimin çözebileceğini söyledi.