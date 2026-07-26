Butlan yönetimi bir ilde daha kapıları kırarak içeri girdi

CHP'de butlan yönetiminin ihraçları, görevden alma kararları tüm hızıyla sürerken, bir ilde daha binaya zorla girildi.

Butlan yönetimi MYK'sında, görevden alınan Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı’nın yerine atanan Kenan Akın, binaya zorla girdi.

KAPIYI TEKMEYLE KIRDI

Düzce Gazete Efsane'de yer alan habere göre Kenan Akın, akşam saatlerinde geldiği il binasında, kilitli olan kapıyı tekmeleyerek kırdı.

İçeri girdikten sonra odaların kapısını da tekme ve zorla açan butlan ekibi, broşür ve belgeleri yırttı.

Akın ve yanındakiler, ilk iş olarak il binasının camında asılı duran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu pankartını indirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Atama kararına tepki gösteren ve durumu "kayyum ataması" olarak nitelendiren bir grup partili ile Kenan Akın’a destek verenler arasında il binası önünde gerginlik yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek kavganın büyümesini önledi.

Butlan yönetimi il binasında kilitleri değiştirdi.