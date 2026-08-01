Bursa'da korkunç motor kazası: Servis ve otomobil arasında sıkıştı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Duaçınarı Mahallesi Uzun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ç.A. idaresindeki 16 BFG 612 plakalı motosiklet ile yine Ç.A. yönetimindeki 16 APF 19 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak yola düşerken, motosiklet otomobil ile park halindeki 16 APZ 427 plakalı panelvan arasında sıkıştı.

AĞIR YARALI MOTORCU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.