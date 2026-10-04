Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi.
Burhan Ö. yönetimindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet, Kemal Derviş'in kullandığı 16 BVN 117 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücü Kemal Derviş ile motosiklette bulunan Mustafa Can Öztürk yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan motosiklet sürücüsü Derviş, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan Mustafa Can Öztürk ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Burhan Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (AA)