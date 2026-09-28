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Halk TV Türkiye AKP'li Belediye Başkanı'ndan Bakanlığın ifşa ettiği pideciye destek ziyareti

AKP'li Belediye Başkanı'ndan Bakanlığın ifşa ettiği pideciye destek ziyareti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dana eti yerine tavuk eti tespit ederek hileli ürünler listesine aldığı İnegöl'deki Gül Pide'yi, AKP'li Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. İşletme ziyareti "destek" mesajıyla duyurdu.

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AKP'li Belediye Başkanı'ndan Bakanlığın ifşa ettiği pideciye destek ziyareti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda hilesi yaptığı tespit edilen Gül Pide'ye dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Bakanlığın dana eti yerine tavuk eti kullanıldığını açıkladığı işletmeyi AKP'li İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti.

AKP'li Belediye Başkanı'ndan Bakanlığın ifşa ettiği pideciye destek ziyareti - Resim : 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Eylül 2026'da yayımladığı listede Gül Pide'nin "dana etli" olması gereken pide harcında "tavuk eti" tespit edildiği belirtildi. İşletmenin adı, gıdada taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmalar arasında yer aldı.

İŞLETMEDEN SKANDAL SAVUNMA

Bakanlığın duyurusunun ardından Gül Pide'nin sahibi Mezher Salacan, ürünlerinde tespit edilen tavuk etinin çok düşük bir oranda olduğunu öne sürdü.

Salacan, "Et aldığımız kasap tavukla eti aynı yerde işlediğinden, aynı bıçağı kullandığından dolayı bir bulaş söz konusu" iddiasında bulundu.

İşletme sahibi ayrıca, "Yüzde 0,1 gibi bir bulaştan bahsediliyor fakat sosyal medyada ciddi saldırılara maruz kaldık" ifadelerini kullandı.

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Ancak işletmenin sosyal medya hesabından paylaştığı analiz raporundaki yüzde 1 ifadesinin, ürünün yüzde 1'inin tavuk eti olduğu anlamına gelmediği belirtildi. Söz konusu değer, kullanılan analiz yönteminin güvenilir biçimde sonuç verebildiği eşikle ilgiliydi.

Dolayısıyla rapordaki yüzde 1 rakamının, pide harcına yüzde 1 oranında tavuk eti karıştırıldığı şeklinde yorumlanamayacağı ifade edildi.

AKP'li Belediye Başkanı'ndan Bakanlığın ifşa ettiği pideciye destek ziyareti - Resim : 3

AKP'Lİ BAŞKAN TABAN'DAN ZİYARET

Tartışmalar sürerken Gül Pide'yi İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti.

İşletme, Başkan Taban'ın ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sayın Belediye Başkanı Alper Taban'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın resmi denetimi sonucunda dana eti yerine tavuk eti tespit edildiğini açıkladığı bir işletmeye belediye başkanının yaptığı ziyaret, kamuoyunda dikkat çekti.

Öte yandan işletme, Bakanlığın tespitinin ardından hizmet vermeye devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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