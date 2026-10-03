Bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Gökyüzü resmen çıldıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 3 Eylül hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Çok sayıda ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Adana, Hatay, Rize ve Artvin için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Adana’nın güneyinde, Hatay kıyılarında, Rize’nin doğusunda ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

RÜZGAR SERT ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara’da İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevrelerinde sağanak bekleniyor. Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde de yağış görülecek. Bursa 21 derece, Çanakkale 23 derece, İstanbul 21 derece, Kocaeli 21 derece olacak.

Ege’de Muğla ve Denizli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Afyonkarahisar 16 derece, İzmir 25 derece, Muğla 22 derece, Uşak 19 derece olacak.

Akdeniz’de bölge genelinde sağanak etkili olacak. Adana 26 derece, Antalya 25 derece, Hatay 25 derece, Isparta 18 derece olacak. Adana’nın güneyi ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde yağış yer yer kuvvetli görülecek.

İç Anadolu’da Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde sağanak bekleniyor. Ankara 17 derece, Eskişehir 19 derece, Konya 16 derece, Nevşehir 17 derece olacak.

Batı Karadeniz’de Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Bolu 18 derece, Düzce 20 derece, Sinop 21 derece, Zonguldak 19 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyı kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak görülecek. Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyılarında yağış kuvvetli olacak. Amasya 19 derece, Rize 20 derece, Samsun 19 derece, Trabzon 20 derece olacak.

Doğu Anadolu’da Erzincan dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum 16 derece, Kars 16 derece, Malatya 21 derece, Van 18 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu’da bölge genelinde sağanak bekleniyor. Diyarbakır 23 derece, Gaziantep 23 derece, Siirt 23 derece, Şanlıurfa 26 derece olacak.