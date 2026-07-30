"Buğdayın atası" 12 bin yıldır hiç değişmedi! Atalardan kalan tohum susuz, ilaçsız yetişiyor

Coğrafi işaret tescilli siyez buğdayının anavatanı kabul edilen Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde hasat başladı. Sulamaya bile ihtiyaç duymadan yetişen kadim tahıl, taş değirmende işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülüyor.

İhsangazi'de üreticiler, ekim ayında toprakla buluşturdukları siyez buğdayının hasadına başladı. "Buğdayın atası" olarak bilinen ve yaklaşık 12 bin yıllık geçmişe sahip siyez, ilçenin ekonomik ve kültürel simgesi haline geldi.

100 DÖNÜMDE VERİMLİ HASAT

İlçede çiftçilik yapan Sabahattin Ciğerci, bu yıl yaklaşık 100 dönüm alanda siyez ektiklerini ve verimin iyi olduğunu söyledi. Ciğerci, "Hasat bu sene verimli. Şu anda da biçerdöverle hasadımızı sürdürüyoruz" dedi.

NE SULAMA NE KİMYASAL: KAR VE YAĞMUR YETİYOR

Üretici Yasin Ciğerci, siyezin tamamen doğal koşullarda yetiştirildiğini vurguladı. Büyüme sürecinde hiç sulama yapılmadığını belirten Ciğerci, "Ekimden sonra büyüme aşamasında tamamen kar ve yağmur suyuyla kendini besliyor, ayrıyeten sulama yapmıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir durum" dedi.

TAŞ DEĞİRMENDEN TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA

Ciğerci, hasattan sonra ürünleri kendi taş değirmenlerinde işlediklerini aktardı. Siyezden elde edilen un, bulgur, erişte, makarna ve galeta katma değerli ürünler olarak Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.

'ATALARIMIZIN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Son yıllarda siyeze ilginin belirgin şekilde arttığını anlatan Ciğerci, şunları söyledi:

"Elimizde 12 bin yıllık bir siyez buğdayı var. Atalarımız bize bir emanet bırakmış. O emanete sahip çıkıyor, yaşatmaya devam ediyoruz. İhsangazi'de siyez turizmini de geliştirmeye çalışıyoruz. Her sene yurt dışından incelemeye geliyorlar.

Siyezin turizmini de yaparak İhsangazi'ye farklı bir ekonomik değer katıyoruz. Artık siyezi sadece bir buğday olarak görmüyoruz. Onu kültürel bir miras olarak görüyor ve bu mirası yaşatıyoruz."

(AA)