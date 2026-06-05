Buca Belediyesi'ne operasyon: 54 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyette tutulan 54 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan çıkarılarak İzmir Adliyesi'ne getirildi.

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 1 Haziran tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş ve ilk etapta 53 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 Haziran'da gözaltı sayısı 54'e yükselmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan şüpheliler arasında; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP İlçe Başkanı Ç.K., belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitler bulunuyor. (AA)