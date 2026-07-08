Bu da gramaj yolsuzluğu: Sipariş 250 gram, fiş 270 gram, kutudaki ürün 205 gram!

Ankara'da bir motokuryenin dikkati, bir tatlı işletmesinde gramaj yolsuzluğunu gündeme taşıdı. Siparişteki ağırlık farkından şüphelenen kurye, ürünü başka bir işletmede tarttırarak durumu kayıt altına aldı.

Olay, Ankara'nın Kızılay semtinde yaşandı. İddiaya göre bir tatlıcıdan teslim aldığı siparişi müşteriye götürmek üzere yola çıkan motokurye, kutudaki ürün miktarının sipariş edilen gramajla uyuşmadığını fark etti. Bunun üzerine güzergahı üzerindeki bir markete giren kurye, tatlıyı tarttırdı.

Yapılan tartımda, 250 gram olarak sipariş edilen ürünün kutuda yalnızca 205 gram olduğu belirlendi. Kurye ayrıca müşteri adına kesilen fişte ise ürünün 270 gram olarak işlem gördüğünü tespit etti.

YAPTIĞI OYUNU KABUL ETTİ

Bunun üzerine işletmeyi telefonla arayan kurye, durumu müşteriye bildireceğini söyledi. İşletme çalışanları ise "Kutuda yer olmadığı için öyle yaptık, isterse siparişi iptal etsin" yanıtını verdi.

Yaşananlar kurye tarafından kayıt altına alınırken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem oldu. Gramaj farkına ilişkin görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, işletmenin açıklaması da tartışma yarattı.