Bu 6 bölümden mezun olan bakanlıkta işe girebilecek! 14 kişilik kadro resmen açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 uzman yardımcısı alacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, boş bulunan genel idare hizmetleri sınıfında 7'nci ve 9'uncu dereceli 14 kadroya atamak ve ÖİB uzman kadrosu için yetiştirmek üzere uzman yardımcısı istihdam edecek.

Başvuruların 19-26 Ekim döneminde gerçekleştirileceği belirtildi. Başvuruların, e-Devlet üzerinden yapılabileceği aktarıldı.

KADRO SAYISININ 4 KATI KADAR ADAY SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK

Posta ve diğer yollarla yapılan müracaatların ise kabul edilmeyeceği öğrenildi.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınav hakkı kazanan adayların adları ile sınavın yapılacağı konum, gün ve saat, Özelleştirme İdaresinin internet sitesinden yayınlanacak.

İlanda yer alan kadrolar 6 farklı lisans grubuna ayrıldı.

Buna göre; Hukuk fakültesi mezunları için 5 kadro, muhasebe ve finans yönetimi mezunları için 2 kadro, maliye mezunları için 2 kadro, işletme mezunları için 2 kadro, iktisat mezunları için 2 kadro, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri mezunları veya bunlara denkliği yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için 1 kadro ayrıldı.