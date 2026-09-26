Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar: Taraflar eşit kusurlu

Mahkeme İzmir’de görülen bir boşanma davasında; taraflarda evin kilidini değiştiren erkeği kusurlu buldu ve kadına tazminat verilmesi kararı verdi.

İzmir’de bir boşanma davasında tarafların karşılıklı iddiaları ve eylemleri mahkemeye taşındı. Dava dosyasına yansıyan olaylarda; erkeğin kadına ve çocuklara ilgisiz davrandığı, kadını evden uzaklaştırarak evin kapı kilidini değiştirdiği belirtildi.

Dosyada kadının ise eşine ve çocuklarına beddua ettiği, eşinin yakınlarının yüzüne tükürerek hakaretlerde bulunduğu ve gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız ettiği iddiaları yer aldı.

Sabah'ın haberine göre, ilk derece yerel mahkeme kadına maddi ve manevi tazminat verilmesine karar verdi. Karar istinafta da onaylandı. Ancak Yargıtay, erkeğin eşini evden uzaklaştırıp kapı kilidini değiştirmesi, kadının eşine beddua edip gece saatlerinde temizlik yapmasını ‘eşit kusur’ olarak değerlendirildi.

Yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kadın lehine verdiği tazminat kararını bozarak her iki tarafın da ortak kusurlu olduğunda karar kıldı. Huzur bozucu eylemlerin eşit kusurlu olduğuna hükmedildi.