Borcunu isteyen arkadaşını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kasım Efendi Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, Melih Y. (33) daha önce arkadaşı Burak D.'ye (35) verdiği 4 bin liralık borcunu geri istedi. Borcunu ödeyeceğini söyleyen Burak D., Melih Y.'yi cadde üzerindeki bir apartmanın girişine çağırdı.

BORÇ TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Apartman girişinde buluşan iki arkadaş arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Burak D., yanında bulundurduğu bıçakla Melih Y.'yi karnından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan yaralıyı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Melih Y.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Burak D.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Polis, şüphelinin kısa sürede yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)