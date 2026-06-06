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Halk TV Türkiye Boğaz'dan çeyiz seti çıktı: Televizyon, çamaşır makinesi, fırın...

Boğaz'dan çeyiz seti çıktı: Televizyon, çamaşır makinesi, fırın...

İBB, Dünya Çevre Günü kapsamında Beşiktaş İskelesi önünde su altı temizliği yaptı. Dalgıçların deniz tabanından çıkardığı atıklar arasında elektrikli bisiklet, televizyon, mikrodalga fırın ve çamaşır makinesi çıktı.

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Boğaz'dan çeyiz seti çıktı: Televizyon, çamaşır makinesi, fırın...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenledi. Etkinliğin en dikkat çeken bölümü Beşiktaş İskelesi önünde gerçekleştirilen su altı temizliği oldu.

Boğaz'dan çeyiz seti çıktı: Televizyon, çamaşır makinesi, fırın... - Resim : 1

İBB'ye bağlı profesyonel dalgıçlar denize dalarak çok küçük bir alandan kısa sürede çok sayıda atık çıkardı. Şişelerin çoğunlukta olduğu atıklar arasında elektrikli bisikletler, televizyon, mikrodalga fırın, kasklar, telefonlar ve bluetooth kulaklık yer aldı. Çıkarılan atıklar alanda sergilenerek deniz kirliliğine dikkat çekildi.

"ATTIĞIMIZ HER ŞEY SOFRAMIZA GERİ DÖNÜYOR"

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, denizlere hiçbir şeyin atılmaması gerektiğini vurguladı. Erdinçler, meydanda yere atılan bir çöpün bile rüzgarla denize ulaşabildiğine dikkat çekerek "İBB, Dünya Çevre Günü kapsamında Beşiktaş İskelesi önünde su altı temizliği yaptı. Dalgıçların deniz tabanından çıkardığı atıklar arasında elektrikli bisiklet, televizyon, mikrodalga fırın ve bluetooth kulaklık bile vardı." dedi.

Boğaz'dan çeyiz seti çıktı: Televizyon, çamaşır makinesi, fırın... - Resim : 2

Erdinçler, dalgıçların çıkardığı atıkların arasında canlı balık ve salyangoz yavrularının da bulunduğunu belirterek "Biz gerçekten ekosistemi rahatsız ediyoruz" ifadesini kullandı.

HAVA KALİTESİNDEN SU TASARRUFUNA

Barbaros Meydanı'ndaki etkinlikte gürültü ölçüm cihazlarıyla canlı ölçümler yapıldı, hava kalitesi mobil ölçüm aracı vatandaşlara tanıtıldı. Prof. Dr. Erdinçler, İstanbul genelinde 27 sabit hava kalitesi istasyonu bulunduğunu ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden anlık hava kalitesi verilerine ulaşılabildiğini aktardı.

Boğaz'dan çeyiz seti çıktı: Televizyon, çamaşır makinesi, fırın... - Resim : 3

Etkinlikte ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen sanatsal çalışmalar sergilendi, iklim krizi temalı masa oyunları gençlerin ilgisini çekti. İSKİ de kurduğu stantta akıllı su yönetimi ve kayıp-kaçak kontrol sistemlerini tanıtarak su tasarrufunun önemine dikkat çekti.

(ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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