Bir işçi ölümü daha! Malatya'da akıma kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti

Türkiye genelinde artan işçi ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çalıştığı inşaatta hilti fişini trafoya takmak isterken elektrik akımına kapılan 36 yaşındaki Eyüp Yaşar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Son dönemde Türkiye genelinde endişe verici şekilde artış gösteren işçi ölümleri ve yaralanmalarına maalesef bir yenisi daha eklendi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan Eyüp Yaşar, elektrik trafosuna hilti fişi takmaya çalışırken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

TRAFODAN ELEKTRİK ALMAK İSTERKEN AKIMA KAPILDI

Feci olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 36 yaşındaki İnşaat işçisi Eyüp Yaşar, çalışma yürüttüğü sırada hiltinin fişini bölgedeki elektrik trafosunda bulunan prize takmak istedi. Bu esnada akıma kapılan talihsiz işçi, sert bir şekilde yere yığıldı.

İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşar'ın akıma kapıldığını gören mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi inşaat alanında yapılan Eyüp Yaşar, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan Yaşar, doktorların gösterdiği çabaya rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eyüp Yaşar’ın cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

