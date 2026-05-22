Zonguldak'ta 1 işçinin öldüğü kaçak maden faciasında 2 tutuklama!

Zonguldak'ta, 46 yaşındaki Erol Türksever’in hayatını kaybettiği kaçak maden ocağı faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ocağın sahibi oldukları iddia edilen Kerim Şeref ve Erdem Kiret tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OĞLUYLA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI OCAKTA GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Facia, 19 Mayıs günü öğle saatlerinde Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'nde bulunan kaçak bir maden ocağında meydana geldi. Özel bir maden ocağından emekli olduktan sonra geçimini sağlamak için kaçak ocakta çalışmaya başlayan 46 yaşındaki Erol Türksever, oğlu ile birlikte mesaide olduğu sırada yaşanan göçükte toprak ve kaya yığınlarının altında kaldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göçüğün ardından mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Türksever, sağlık ekiplerince hemen Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4 çocuk babası olan Erol Türksever’in cenazesi önceki gün Rüzgarlımeşe Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı’nda toprağa verildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Maden işçisinin ölümünün ardından adli makamlarca geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kaçak ocağın işletmecisi ve sahibi oldukları iddia edilen Kerim Şeref ve Erdem Kiret, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)