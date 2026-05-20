Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bir askeri alan daha Kanal İstanbul için imara açıldı: Türkiye'nin ilk nükleer merkeziydi

Bir askeri alan daha Kanal İstanbul için imara açıldı: Türkiye'nin ilk nükleer merkeziydi

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon 552 bin metrekarelik askeri alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı. Bölgede yaklaşık 891 bin metrekarelik konut ve ticaret alanı öngörülüyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bir askeri alan daha Kanal İstanbul için imara açıldı: Türkiye'nin ilk nükleer merkeziydi

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Mahallesi sınırlarında yer alan yaklaşık 2 milyon 552 bin metrekarelik "askeri alan" olarak tanımlanan arazi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılaşmaya açıldı. Alanda ayrıca Türkiye'nin ilk Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi yer alıyordu.

ASKERİ ALANDA PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPILDI

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre bölge, 2009 Çevre Düzeni Planı'nda ağırlıklı olarak "askeri alan", "askeri güvenlik bölgesi" ile "kentsel ve bölgesel yeşil ve spor alanı" olarak tanımlanıyordu. Sonraki yıllarda plan değişiklikleriyle farklı kullanım kararlarına konu oldu. 2019'da "kentsel gelişme, turizm ve kıyı tesisleri" fonksiyonları eklendi. 2021'de bu alan "rezerv yapı alanı" ilan edildi.

İSKİ'DEN DERE YATAKLARI UYARISI

İnşaata açılan alan, Kanal İstanbul Planı'nın da içinde yer alıyor. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün görüş yazısında, bu alanlarda dere yataklarının korunması gerektiği vurgulandı. Yazıda "bu alanlarda yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi gerektiği" ifade edildi.

AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!AKP'li belediye Kanal İstanbul güzergahında 1 yılda 115 taşınmaz sattı!

28 BİN KİŞİLİK YERLEŞİM PLANI

Bölgede yaklaşık 891 bin metrekarelik konut ve ticaret alanı öngörülürken, toplam emsal inşaat alanı 1,39 milyon metrekareyi aşıyor. Nüfusun en fazla 28 bin 736 kişi olacağı öngörülüyor. Plan notlarında yapı yüksekliklerinin yer yer 9 kata kadar çıktığı belirtiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kanal İstanbul İnşaat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro