Bir anda geri geldi! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İstanbul Güngören'de geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GERİ MANEVRA SIRASINDA YAYAYA ÇARPTI

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 LAJ 858 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün geri manevra yaptığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, minibüsün çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya karışan servis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Minibüsün şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaşanan feci kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)