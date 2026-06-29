Belediye daire başkanı intihar girişiminde bulundu!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B, akşam saatlerinde evinde ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.

Henüz nedeni netleşmeyen ve intihar girişimi şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 404. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38 yaşındaki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemleri alırken, sağlık görevlileri ağır yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Urfanatik gazetesinin haberine göre, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı A.B, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan 38 yaşındaki Fen İşleri Daire Başkanı A.B'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİ İNCELEME EVDE DELİL ARADI

Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevrede detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olay yerindeki deliller tek tek toplanırken, olayda kullanılan silah muhafaza altına alınarak incelemeye gönderildi.

Henüz nedeni netleşmeyen ve intihar girişimi şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor.