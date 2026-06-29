Evde dehşet! Kadın başından vuruldu, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde öğle saatlerinde arkadaşları olduğu söylenilen 3 kişiyle birlikte evde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, tabancayla başından vuruldu.

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Evden yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu emniyet ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Başına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

EVDEKİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan ve delilleri toplayan polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan 2 erkek ve 1 kadın olmak üzere arkadaşı olduğu söylenilen toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)