Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Evde dehşet! Kadın başından vuruldu, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Evde dehşet! Kadın başından vuruldu, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Darıca'da bir evde başından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine eve giden ekipler kadını hastaneye kaldırırken, olay sırasında evde bulunan 2'si erkek 1'i kadın gözaltına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Evde dehşet! Kadın başından vuruldu, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Son Güncelleme:

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi'nde öğle saatlerinde arkadaşları olduğu söylenilen 3 kişiyle birlikte evde bulunan ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın, tabancayla başından vuruldu.

Evde dehşet! Kadın başından vuruldu, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı - Resim : 1

KOMŞULARI İHBAR ETTİ

Evden yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu emniyet ve sağlık birimlerine bildirdi. İhbarın ardından belirtilen adrese polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Evde dehşet! Kadın başından vuruldu, evdeki 3 şüpheli gözaltına alındı - Resim : 2

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Başına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

38 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti38 yaşındaki kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

EVDEKİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan ve delilleri toplayan polis ekipleri, olay sırasında evde bulunan 2 erkek ve 1 kadın olmak üzere arkadaşı olduğu söylenilen toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli Kadın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro