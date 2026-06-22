Başörtülüleri hedef almıştı: Tutuklandı

Sosyal medyada “kapalılar imha edilsin” şeklinde paylaşım yapan Hatice Öncel isimli kadın hakkında tutuklama kararı verildi.

BAŞÖRTÜLÜ KADINLARI HEDEF ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Hatice Öncel, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bir videoda başörtüsü takan kadınları hedef alarak "Kapalılar imha edilsin." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu videoya kısa süre içerisinde çok sayıda tepki gelirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kadın hakkında soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Öncel, emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Hatice Öncel tutuklandı.