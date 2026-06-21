Sosyal medyada 'kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen Hatice Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

H.Ö. paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Az önce metrodan indik, kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor. Metrodan inerken binecek kişi bekler. Belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor, bir de git seni döveceğim diyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak. Sınava geliyor yazık günah. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın. Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin."