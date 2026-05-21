Baraj taşkını alarmı! AFAD açıkladı: 464 ev ve 42 iş yeri tahliye edildi

Tokat’ta kış ve ilkbahar aylarında düşen yoğun yağışların ardından Yeşilırmak Nehri üzerinde kurulu Almus Barajı’nın doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Taşkın riskinin kritik seviyeye gelmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan bölgeye giderek yürütülen tahliye çalışmalarını yerinde inceledi.

Nehir yataklarındaki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte yerleşim yerlerinde ve ticari alanlarda geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

BARAJ TAŞKINI ALARMI!

Yeşilırmak ve Kelkit vadilerindeki su yükselmesi nedeniyle bölgede teyakkuza geçildi. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Almus Barajı’nın tam kapasiteye ulaşması ve Sivas’taki Kılıçkaya Barajı’nın da tahliye aşamasına gelmesinin bölgedeki su yükünü artırdığını belirtti.

Son 5 gün içerisinde 2 bin 58 personelin görev yaptığı bölgede, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye sokuldu.

DSİ ile koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda; çevre illerden getirilen motopomplar, dalgıç pompalar, botlar ve amfibik araçlar kullanıldı.

Su seviyesinin anlık takibi için dronların da kullanıldığı operasyonda, tahkimat çalışmalarının 24 saat esasına göre devam ettiği bildirildi.

AFAD AÇIKLADI: 464 EV VE 42 İŞ YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Yürütülen operasyonun bilançosunu paylaşan Pehlivan, riskli bölgelerdeki 464 hane ile 42 iş yerinin boşaltıldığını duyurdu. Tahliyeler kapsamında 842 vatandaş kamu misafirhanelerine yerleştirilirken, bir kısmının ise kendi imkanlarıyla akrabalarının yanına yerleştiği ifade edildi.

Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yaklaşık 250 ihbarın 206’sının su baskını yaşanan evlerle ilgili olduğu kaydedildi.

Tahliye çalışmaları sadece insanlarla sınırlı kalmadı; bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri de koruma altına alındı.

Pehlivan, "10 bin 333 büyükbaş, 3 bin 500 civarında küçükbaş hayvan ve 2 bin 500 civarında arı kovanının tahliyesi gerçekleştirildi" dedi.

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Turhal ilçesindeki esnafın taşkın sularına karşı iş yerlerinin önüne kum torbalarıyla set kurarak önlem aldığı görüldü. Yetkililer, risklerin azaltılması için teknolojik ve fiziksel tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. (AA)