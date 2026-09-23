Balon balığı avcılığında kota desteğine 5 kat artış

23 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, yedi balon balığı türü için destekleme kapsamında kabul edilebilecek balık sayısı 200 binden 1 milyona çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, deniz ekosistemini tehdit eden istilacı balon balıklarıyla mücadele kapsamında sürdürdüğü destekleme programının esaslarında değişikliğe gitti.

Yapılan yeni düzenlemeye göre; Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener flavimaculosus türlerindeki balon balıklarını avlayan balıkçılara balık başına 10 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Alınan karar doğrultusunda teşvik ödemeleri, sisteme kaydedilen toplam balık sayısı 1 milyon adede ulaşıncaya kadar devam edecek. Bu şartlar altında belirlenen yedi farklı türe sağlanacak toplam destek tutarı teorik olarak 10 milyon lirayı bulabilecek.

BENEKLİ BALON BALIĞINDA 100 BİN ADET KOTA

Daha tehlikeli türlerden biri olarak kabul edilen benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) ise uygulama değişmedi. Bu tür için 100 bin adetlik kota ve balık başına 35 liralık destek devam ediyor.

Böylece iki gruptaki kotaların tamamen kullanılması halinde balon balığı avcılığı için toplam destek tutarı teorik olarak 13,5 milyon liraya ulaşabilecek.

5 YILDA 665 BİN 41 BALON BALIĞI AVLANDI

Balon balığı avcılığı son yıllarda bazı kıyı bölgelerinde balıkçılar için ek gelir kaynağına da dönüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde teşvik programı dâhilinde 291 bin 547 balon balığı avlandı. Projenin başlatıldığı 2020 yılından 2025'in sonuna kadar geçen süreçte ise avlanan toplam balon balığı miktarı 665 bin 41 adede ulaştı.

ADANA VE ANTALYA'DAN YÜKSEK KATILIM

Teşvik ödemeleri yerel ölçekte de balıkçılara ciddi katkı sundu:

Adana: 2025 yılında avlanan 83 bin 309 balon balığı karşılığında bölgedeki balıkçılara toplamda 915 bin lira destek sağlandı.

Antalya: Aynı yıl teslim alınan 22 bin 450 balık için balıkçılara aktarılan toplam tutar 479 bin 600 lira oldu.

2026 YILINDA REKOR BAŞLANGIÇ

2026 sezonundaki talep artışı da dikkat çekiyor. Adana'nın Karataş ilçesinde yeni dönem alımlarının başlamasının ardından sadece ilk dört günde 128 bin balon balığı yetkililere teslim edildi.