Bakanlıktan Aksaray'daki otizmli çocuğa şiddet iddialarına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aksaray'da özel gereksinimli bir çocuğun komşuları tarafından darbedildiğine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, olayın adli mercilere intikal etmesinin hemen ardından Aksaray İl Müdürlüğü ekiplerinin emniyet birimleriyle koordineli şekilde harekete geçtiğini belirtti.

Açıklamada, mağdur çocuk ve ailesiyle görüşme gerçekleştirildiği, aileye ve çocuğa ihtiyaç duydukları psikososyal desteğin sağlandığı, hukuki süreç hakkında da gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık, özel gereksinimli çocuklara yönelik hiçbir şiddet eyleminin cezasız kalmaması için hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini ve davaya müdahil olunacağını duyurdu.

Açıklamada, "Çocuklarımızın üstün yararını esas alan anlayışımız doğrultusunda, her türlü ihmal ve şiddetin karşısında olmaya, çocuklarımızın haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." denildi.

NE OLDU?

Aksaray'da yaşayan Emine Özcan, otizmli kızı Elmas Yağmur'un mahallede dolaşmasından rahatsız olduklarını söyleyen komşuları tarafından darbedildiğini söyledi.

Özcan, komşularının kızına "engelli, deli, divane, hasta" diyerek mahallede istemediklerini söylediklerini belirterek, "Çocuğumun kimseye zarar vermediğini söyledim. Darbedilince polisi arayarak şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

Şikayetinin ardından ifadesini geri çekmesi için tehdit edildiğini de söyleyen Özcan, "Ne olursa olsun şikayetimi geri çekmeyeceğim. Çocuğumun her zaman arkasındayım." dedi.