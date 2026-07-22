Bakanlık kart basacak plastik bulamadı: Engelli yurttaşa "Stok bitti bekleyin" yanıtı

Engelli yurttaşların ücretsiz ulaşım, indirimli seyahat ve kamu hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Engelli Kimlik Kartı tedarikinde kriz yaşanıyor. Aylardır süren “plastik kart ve basım malzemesi yetersizliği” nedeniyle yeni başvuru yapan veya kartını yenilemek isteyen yurttaşlar mağduriyet yaşarken, resmi makamlar malzeme eksikliğini doğruladı.

Bir engelli yurttaşın AKP İletişim Merkezi’ne (AKİM) yaptığı başvuruya verilen yanıtta stokların tükendiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Başvurunuz Genel Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Engelli kimlik kartı stoklarının tükenmesi nedeniyle tedarik işlemi yapılmamakta olup; kartlar, basım işlemi sonrası İl Müdürlüklerimize gönderilmektedir. Tedarik işleri tamamlandığında İl Müdürlüğümüzden/sosyal hizmet merkezimizden kimlik kartınızı almanız mümkün olacaktır. Bu kapsamda ülkemizde engelli bireylere yönelik tüm hizmet ve desteklerin tek bir platformda toplandığı, kamu hizmetlerine daha güvenli şekilde erişebilmesi için tasarlanan ve dijital alanda güçlendirecek olan engelsiz mobil uygulama hayata geçirilmiştir. Uygulamanın merkezinde Dijital Engelli Kimlik Kartı bulunmakta olup, Avrupa Birliği Engellilik Kartı direktifiyle uyumlu bir yapıda hazırlanmıştır.”

CİMER üzerinden Mamak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’ne yapılan başvuruya verilen yanıt ise malzeme tedarikinin ne zaman yapılacağının dahi bilinmediğini ortaya koydu:

“Başvurunuz müdürlüğümüzce incelenmiş olup; engelli kimlik kartı talebiniz kart basım malzemelerinin henüz temin edilememesi sebebiyle basımı yapılamamış olup; ne zaman temin edileceği hususunda müdürlüğümüzün güncel bilgisi bulunmamaktadır.”

"ALTINCI AYDIR KART BEKLİYORUZ, GİTTİĞİMİZ YERLERDE DİJİTAL KARTI KABUL ETMİYORLAR"

Bakanlığın alternatif olarak işaret ettiği dijital kart uygulamasının sahada karşılık bulmadığını vurgulayan yüzde 54 engelli bir yurttaş, haklardan yararlanırken yaşadığı engelleri şu sözlerle ifade etti:

“Biz bu kartlarla hızlı trenden ücretsiz yararlanıyor, indirimli hatları kullanıyoruz. Müzelere ve kurumlarımıza bu kartla giriyoruz. Ancak gittiğimiz yerlerde bizden fiziki engelli kartı isteniyor. Altı aydır kartlarımız verilmiyor veya yenilenmiyor. Dijital karta yönlendiriliyoruz ama gittiğimiz pek çok yerde yetkililer dijital kartı kabul etmiyor. Bize fiziki kart lazım. En sonunda AKİM’e yazdık, bize dedikleri tek şey: 'Kart yok.' Engellinin kimlik kartına 'materyal yok' denilerek kapıların kapatılmasını kabul edemiyoruz.”

TELEFONLAR YANIT VERMİYOR, BAKANLIKTA MUHATAP BULUNAMIYOR

Kart basımındaki aksaklıklar ve belirsizlik nedeniyle mağdur olan engelli yurttaşlar, tepkilerini sosyal medya ve şikayet platformları üzerinden dile getirdi. 20 Temmuz 2026 tarihinde Etimesgut Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvuran %86 engelli bir yurttaş, kurumların ilgisizliğini ve muhatap bulamadığını şu sözlerle dile getirdi:

"- %86 engelli raporum bulunuyor ve bu rapora istinaden engelli kartı çıkartmak için 20 Temmuz 2026 tarihinde Etimesgut Sosyal Hizmet Merkezi’ne başvuru yaptım. Başvuru yaptığım gün, yaklaşık bir buçuk aydır kart basımı için malzeme olmadığını, bu nedenle kartımı şu an için basamayacaklarını söyleyip beni geri gönderdiler. Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü’nü defalarca aradım ancak telefon hattı sürekli düşüyor ve hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı arayıp ilgili birimi tuşlamama rağmen telefonlar çalıyor fakat açan olmuyor, hiçbir kanaldan muhatap bulamıyorum. Sağlık durumum ve engel oranım nedeniyle engelli kartına acil şekilde ihtiyaç duyuyorum. Başvurumun geciktirilmeden sonuçlandırılmasını, kart basımı için malzeme sorununun ivedilikle çözülmesini, bu malzeme eksikliğinin neden bu kadar uzun sürdüğüne dair açıklama yapılmasını ve süreçle ilgili tarafıma net bir bilgilendirme verilmesini talep ediyorum."

"BİR AY GEÇTİ, SADECE 'YOK' DENİLEREK BİLGİ VERİLMİYOR"

Ankara Keçiören'de resmi başvurusunu yapmasına rağmen haftalardır kartını alamayan bir diğer yurttaş ise yaşadığı süreci şöyle aktardı:

"- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Ankara Keçiören’de engelli kimlik kartı başvurusu yaptım. Başvuruyu yaklaşık bir ay önce kendim için gerçekleştirdim ve engel oranımı gösteren sağlık kurulu raporumu da başvuru sırasında görevlilere teslim ettim. Aradan yaklaşık bir ay geçmesine rağmen kartım hâlâ teslim edilmedi ve sorguladığımda sadece “yok” denilerek net bir bilgi verilmedi. Sürecin ne aşamada olduğu, kartımın neden hâlâ çıkmadığı ve ne zaman elime ulaşacağı konusunda tarafıma herhangi bir açıklama yapılmıyor. Engelli kimlik kartımın başvuru sürecinin ivedilikle incelenmesini, kartımın en kısa sürede hazırlanıp tarafıma ulaştırılmasını ve gecikmenin sebebiyle ilgili olarak da açık bir şekilde bilgilendirilmek istiyorum."