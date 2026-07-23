Bakanlık ifşa etti: Ne ararsanız var içinde! Yoğurt tereyağı sucuk bal...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Bakanlık, 22 Temmuz 2026 tarihli güncel tağşiş listesini yayımlayarak süt ve süt ürünlerinde hile yapan markaları duyurdu.

Denetimlerde; kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt gibi temel gıdalarda süt yağı yerine bitkisel yağ kullanıldığı, koyun yoğurduna inek sütü karıştırıldığı, bazı eritme peynirlerinde ise nişasta ve eritme tuzu bulunduğu tespit edildi.

Aralarında Anamas Piknik, Yaylacık Çiftliği, Tekar Süt, Ebrar Alya ve Turnalar Çiftliği gibi markaların yer aldığı listedeki firmalara yaptırım uygulanırken, bakanlık denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

SADEYAĞ VE PİLİÇ SUCUKTA UYGUNSUZLUK!

Güncellenen listede iki farklı ilde satışa sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı ifşalandı.

Bakanlığın yayımladığı son verilere göre tespit edilen uygunsuzluklar şu şekilde:

Şanlıurfa’da Sadeyağ Hilesi: Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Toprak’a ait Osmanoğlu marka sadeyağda yapılan analizlerde ürüne bitkisel yağ karıştırıldığı ortaya çıktı.

Kayseri’de Piliç Sucukta Mevzuata Aykırılık: Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri firması tarafından üretilen Yıldız marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta ise mevzuata aykırı şekilde Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti tespit edildi.

BAKANLIK YİNE AFFETMEDİ: HİLELİ ET ÜRÜNLERİ LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Ankara, İstanbul, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu birçok ilde yapılan denetimlerde; dana kıyma, lahmacun ve pide harçları ile kebaplarda mevzuata aykırı şekilde kanatlı eti ve sakatat (baş eti, taşlık, kalp) tespit edildi.

ZEYTİNYAĞI VE BALDA HİLE TESPİT EDİLDİ!

Gıda güvenliği denetimleri kapsamında paylaşılan son listede, bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri kategorisinde usulsüzlük yapan firmalar ifşa edildi. 22 Temmuz 2026 tarihli son verilere göre Aydın, Tokat, Antalya ve Ankara’da üretilen bazı ürünlerde hile yapıldığı belirlendi.

ÖNE ÇIKAN USULSÜZLÜKLER VE ÜRÜNLER

Zeytinyağına tohum yağı karıştırıldı: Aydın merkezli üreticilerin "Ayvalık Vakıf Birlik", "Ayvalık Birlik Taş Baskı", "Ayvalık Doğal" ve "Ege Hisar" markalı sızma zeytinyağlarında tohum yağı karışımı tespit edildi.

Balda taklit ve tağşiş: Tokat (Niksar), Antalya (Döşemealtı) ve Ankara (Mamak) ilçelerinde faaliyet gösteren firmaların "Binbir Petek", "Pelit" ve "Ertuğrul" markalı çiçek ballarında taklit veya tağşiş yapıldığı kayıtlara geçti.