Bahçe kapısı sesine sinirlenip katliam yapmıştı! Caniden skandal 'tedavi görüyorum' savunması

Muğla'da "bahçe kapısı sesi" nedeniyle av tüfeğiyle komşusunun evini basıp katliam yapan Osman Küçükgüzel ifadesinde, "Yaklaşık 6 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" dedi.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde, 19 Haziran günü saat 18.00 sıralarında akılalmaz bir dehşet yaşandı. Komşular arasında "bahçe kapısı sesi" nedeniyle çıkan tartışma katliamla son buldu.

Osman Küçükgüzel ile Ramazan Çalışkan arasında, bahçe kapısının çıkardığı ses yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Küçükgüzel, evinden aldığı av tüfeğiyle Çalışkan ailesinin kapısına dayandı. Silahını ateşleyen saldırgan, komşusu Ramazan Çalışkan ve ailesini hedef aldı.

BABA ÖLDÜ, ANNE VE 13 YAŞINDAKİ KIZI YARALI

42 yaşındaki baba Ramazan Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti. Vücutlarına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan anne E.Ç. (40) ve 13 yaşındaki kızı E.Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, annenin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KENDİNİ "TEDAVİ GÖRÜYORUM" DİYEREK SAVUNDU!

Olayın ardından evine kapanarak saklanan cinayet zanlısı Osman Küçükgüzel, jandarma ekiplerinin takibi sonucu teslim oldu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Küçükgüzel’in ifadesi ise kan dondurdu. Olay anında dinlenmek istediğini öne süren zanlı, ifadesinde şunları söyledi:

"Daha dikkatli olmalarını, evde istirahat etmek istediğimi söyledim. Ramazan'ın eşi E.Ç., evinden bana hitaben 'Ağzına s..... senin' diyerek hakaret edip, demir kapıyı bilinçli olarak ses çıkaracak şekilde kapattı. Bunun üzerine ben de sinirlenerek onlara hakaret ettim ancak ne söylediğimi hatırlamıyorum. Daha sonra evde bulunan bana ait av tüfeğini alıp kendi evimin kapısının önüne çıkarak hedef gözetmeksizin 2 el ateş ettim."

Yaklaşık 6 yıldır psikiyatrik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını iddia eden Küçükgüzel, "Yaklaşık 6 senedir psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim ama kimse zarar görmeseydi" diyerek kendisini savundu. (DHA)