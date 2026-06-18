Komşular arasında silahlı 'bahçe kapısı sesi' kavgası: 1 ölü 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde komşular arasında çıkan tartışma, kanlı bir kavgaya dönüştü. Bahçe kapısından gelen ses nedeniyle başladığı öne sürülen olayda, 62 yaşındaki Osman K., av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan (42), eşi Emine Çalışkan (40) ve 13 yaşındaki kızları Ecrin Çalışkan'ı hedef aldı.

TARTIŞMA BAHÇE KAPISI SESİNDEN ÇIKTI

Komşular arasında bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Osman K., elindeki av tüfeğiyle komşularına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Saldırı sonucu ağır yaralanan Ramazan Çalışkan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Eşi Emine Çalışkan ve kızı Ecrin Çalışkan ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ, ANNE VE KIZ YARALANDI

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Çalışkan hayatını kurtaramadı. Anne Emine Çalışkan ve kızı Ecrin Çalışkan'ın ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Şüpheli Osman K., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(AA)