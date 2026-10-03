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Halk TV Türkiye Bafra’da 600 traktörlerle kilometrelerce konvoy oluşturdular: Üreticilerin tek bir talebi var

Bafra’da 600 traktörlerle kilometrelerce konvoy oluşturdular: Üreticilerin tek bir talebi var

Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, alım fiyatlarının açıklanması talebiyle yaklaşık 600 traktörle 4 kilometrelik konvoy oluşturdu. Üreticiler, artan maliyetlere dikkat çekerek fiyatların bir an önce açıklanmasını istedi.

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Bafra’da 600 traktörlerle kilometrelerce konvoy oluşturdular: Üreticilerin tek bir talebi var
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Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, ürün alım fiyatlarının açıklanması talebiyle yaklaşık 600 traktörle konvoy oluşturdu. Samsun-Sinop kara yolunda yaklaşık 4 kilometrelik konvoy oluşturan üreticiler, artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek ürünlerinin maliyetlerini karşılayacak fiyattan alınmasını istedi.

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TRAKTÖRLERLE YOLA ÇIKTILAR

Bafra Ovası’nda çeltik hasadı devam ederken üreticiler, açıklanması beklenen alım fiyatının henüz duyurulmadığını belirterek traktörleriyle Kolay Kavşağı’nda toplandı.

Buradan hareket eden yaklaşık 600 traktör, Samsun-Sinop kara yolunda konvoy oluşturdu. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğa ulaşan konvoy, Hastane Kavşağı’ndan dönüş yaparak Bafra Ziraat Odası önüne geldi.

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“ALIM FİYATLARI BİR AN ÖNCE AÇIKLANSIN”

Yaklaşık 160 bin dekar alanda 173 bin ton civarında çeltik üretiminin yapıldığı Bafra’da üreticiler, artan girdi maliyetlerine dikkat çekti. Üreticiler, ürünlerinin maliyetlerini karşılayacak bir fiyattan alınmasını isterken, alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını talep etti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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