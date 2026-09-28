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Halk TV Türkiye Babasının kucağındayken başına taş düşmüştü: 3 yaşındaki çocuktan acı haber

Babasının kucağındayken başına taş düşmüştü: 3 yaşındaki çocuktan acı haber

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağındayken kayalık alandan başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Babasının kucağındayken başına taş düşmüştü: 3 yaşındaki çocuktan acı haber

Kayseri'de babasının kucağındayken kafasına kayalık alandan taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. R.Ş, kucağındaki oğlu K.Ş. ile kayalık alanda bulunduğu sırada yukarıdan taşlar düşmeye başladı. Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından 3 yaşındaki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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ÇOCUK HASTANEDE KURTARILAMADI

Çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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