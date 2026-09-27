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Halk TV Türkiye Markette kokladığı şey 7 yaşındaki çocuğun canını aldı

Markette kokladığı şey 7 yaşındaki çocuğun canını aldı

Bir zincir markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen Mustafa Ali Avcı (7), fenalaştı. 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

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Markette kokladığı şey 7 yaşındaki çocuğun canını aldı

Afyonkarahisar'da, bilinçsizlik küçük bir çocuğun hayatına mal oldu. Çocukların erişimine uzak olması gereken yerde bulunan çakmak gazı yüzünden 7 yaşındaki Mustafa Ali hayata gözlerini yumdu.

Zincir markette çakmak gazı soluduğu ileri sürülen Mustafa Ali Avcı (7), fenalaştı. Avcı, sağlıkçıların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün Sahipata Mahallesi’ndeki markette meydana geldi. İddiaya göre; markette çakmak gazı tüpüyle oynayan Mustafa Ali Avcı, gazı solumasının ardından kısa sürede fenalaştı. Avcı'nın hareketsiz kaldığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine markete sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Mustafa Ali Avcı, yaşamını yitirdi. Avcı’nın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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