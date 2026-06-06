Baba oğul silahlı saldırıda öldü: Cinayetin arkasından kız meselesi çıktı

Adana Kozan'da Ali Ersoy ile 29 yaşındaki oğlu Ömer Ersoy, kendilerine ait tarlada buğday biçtikleri esnada E.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Silahlı saldırıda baba Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan oğlu Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA OLAY YERİNDE OĞUL HASTANEDE ÖLDÜ

29 yaşındaki Ömer Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Traktörle Aydın Mahallesi'ne gelerek burada av tüfeğiyle baba ve oğlunu vurduktan sonra kaçan E.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

"AİLELER ARASINDA KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN HUSUMET VAR" İDDİASI

Öte yandan, E.K.'nin kızının 2 yıl önce Ali Ersoy’un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendiği, aileler arasında bu nedenle husumet bulunduğu öne sürüldü. (AA)