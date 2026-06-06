Baba oğul silahlı saldırıda öldü: Cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
Adana'da Ali Ersoy ile oğlu Ömer Ersoy, tarlada E.K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan saldırganın kızının 2 yıl önce Ali Ersoy'un diğer oğlu ile kaçarak evlenmesi nedeniyle taraflar arasında husumet bulunduğu iddia edildi.
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Adana Kozan'da Ali Ersoy ile 29 yaşındaki oğlu Ömer Ersoy, kendilerine ait tarlada buğday biçtikleri esnada E.K. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Silahlı saldırıda baba Ali Ersoy olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olan oğlu Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BABA OLAY YERİNDE OĞUL HASTANEDE ÖLDÜ
29 yaşındaki Ömer Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Traktörle Aydın Mahallesi'ne gelerek burada av tüfeğiyle baba ve oğlunu vurduktan sonra kaçan E.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
"AİLELER ARASINDA KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN HUSUMET VAR" İDDİASI
Öte yandan, E.K.'nin kızının 2 yıl önce Ali Ersoy’un diğer oğlu Y.E. ile kaçarak evlendiği, aileler arasında bu nedenle husumet bulunduğu öne sürüldü. (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi