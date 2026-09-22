Aziz İhsan Aktaş'a suikast iddiasıyla tutukluydu: Selahattin Yılmaz tahliye edildi

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla açılan davada Selahattin Yılmaz ve Cem Duman’ın tutukluluk durumuna yapılan itiraz değerlendirilmiş ve iki sanığın da tahliyesine karar verilmişti.

Ancak Yılmaz’ın başka bir dosya kapsamında hükümlü bulunması nedeniyle tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamadığı belirtilmişti.

YILMAZ DA CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Son gelişmeyle birlikte Selahattin Yılmaz’ın diğer dosya kapsamındaki infaz sürecinin de sona ermesiyle tahliye edildiği öğrenildi. Böylece Aziz İhsan Aktaş’a yönelik suikast hazırlığı iddiasıyla açılan davada tutuklu sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Selahattin Yılmaz , 15 Ağustos tarihinde 'silahlı suç örgütüne üye olmak' ve Aziz İhsan Aktaş'a suikast suçlamaları ile gözaltına alınmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’a yönelik silahlı saldırı suikast hazırlığında bulunulduğu iddiasıyla 8’i tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında 6 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Aktaş, ifadesinde kendisinin bir “ölüm listesinin içerisinde” bulunduğunun söylendiğini ifade ederek, bilgiyi veren kişilerin isimlerini can güvenlikleri gerekçesiyle açıklamamıştı.

Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü suçlaması davasının ilk duruşmasında 8 tutuklu sanıktan Adem Kuru, Cem Çebi, İsa Aydın, Mehmet Tuğlu, Mustafa Serdar Yılmaz ve Özgür Kılıç’ın tahliyesi karar vermişti.