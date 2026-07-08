‘Aziz İhsan Aktaş’a suikast’ dosyasında 300 bin dolarlık rüşvet çıktı!

Beşiktaş Belediyesi dosyasında ‘örgüt lideri’ olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş, geçen Ağustos ayında dikkat çeken bir savcılık başvurusunda bulundu. Aktaş, kendisine yönelik bir suikast hazırlığına dair bilgi aldığını kaydetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Selahattin Yılmaz, Turgut Öner, avukatlar Cem Duman ve Sema Ilık’ın da olduğu çok sayıda isme yönelik 15 Ağustos 2025’te gözaltı kararı verdi. Anılan isimlerle birlikte çok sayıda kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerden Av. Sema Ilık’ın ele geçen cep telefonu ise çok çarpıcı bir ‘rüşvet’ dosyasını gün yüzüne taşıdı.

Av. Mehmet Zahid Tırkız

‘TEDBİRİ KALDIRMAK İÇİN 300 BİN DOLARLIK RÜŞVET’

10’u tutuklu 19 sanığa yönelik hazırlanan iddianamede yer alan bilgi ve ifadelere göre, 2022 yılı ortasında yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonunda çok sayıda şirkete tedbir konuldu. Şirketlerine tedbir konulan isimlerden biri de Av. Çağrı Silahtaroğlu oldu. İddianameye göre, Silahtaroğlu’nun şirketlerindeki tedbirin kaldırılması için dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz’a 300 bin dolar rüşvet verildi.

Konuya ilişkin Semra Ilık verdiği ifadede, Çağrı Silahtaroğlu’nun müvekkili olduğunu belirterek, şirketlerdeki tedbirin kaldırılması için arayışa girdiğini anlattı. Av. Ilık bu süreçte, kendisi gibi avukat olan Mehmet Zahit Tırkız ve Ebubekir Elmalı ile görüştü.

Av. Mehmet Zahid Tırkız

AVUKAT ELMALI: AHMET YIKILMAZ YAKIN DOSTUM

Ilık, bu kişilerle yaptığı görüşmelerde şirketler üzerindeki tedbirin rüşvet verilerek kaldırılabileceğini anladı. Bu kişiler, sorunun nasıl çözülebileceğini sorduğunda Ebubekir Elmalı “Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Yıkılmaz benim yakın dostum” diyerek 300 bin dolara tedbirin kaldırılabileceğini ifade etti.

Av. Mehmet Zahid Tırkız

‘TEDBİRİN KALKMASININ BİR BEDELİ VAR’

Semra Ilık; Ebubekir Elmalı’yı, Çağrı Silahtaroğlu ile de görüştürdü. Elmalı, Silahtaroğlu’na telefonda yaptığı görüşmede ''Sen yol yordam bilen bir insansın. Bu kadar mal varlığına tedbir konulmuş. Bunların kaldırılmasının bir bedeli var'' dedi. Silahtaroğlu ise, Elmalı'ya ''Siz ne gerekiyorsa Semra ile konusun. Ne gerekiyorsa hallederiz'' karşılığını verdi.

“EBUBEKİR ELMALI BENİM SAĞ KOLUM’

Semra Ilık ifadesinin devamında şunları kaydetti: “Ben de Ahmet Yıkılmaz ile bir araya gelmek istediğimi, ancak bu şekilde parayı verebileceğimi söyledim. Bunun üzerine Ankara Beysukent’te ya da Ümitköy'de Ebubekir Elmalı'nın ofisinde ben, Ebubekir Elmalı ve Ahmet Yıkılmaz bir araya geldik. Net olarak tarihini hatırlamıyorum ama 2022 yılı yaz ayları içerisindeydi. Burada görüştüğümüz sırada Ahmet Yıkılmaz ile bizzat karşılıklı konuştum. Kendisi bana ''Ebubekir Elmalı benim sağ kolumdur. Kendisiyle çok samimiyizdir. Emaneti kendisine verebilirsin. Elimden geleni de yapacağım'' dedi.

Av. Ebubekir Elmalı.

SAVCIYA PARAYI VERİRKEN FOTOĞRAFINI ÇEKTİ!

Semra Ilık, Silahtaroğlu’ndan aldığı 300 bin doları Av. Mehmet Zahit Tırkız’a verdiğini ifade ederek “Zahit, gönderdiğim parayı Ahmet Yıkılmaz'a verdi. Bu ana ilişkin bir görüntüyü bir defalık çekilen görüntüyü bana attı. Daha sonra bu parayı Ahmet Yıkılmaz ile Ebubekir Elmalı ile 150 bin Dolar, 150 bin Dolar seklinde bölüşmüşler. Ebubekir Elmalı normalde almış olduğu parayı 50 bin Dolar olarak Zahit'e bana ve kendisine verecekti. Fakat kendisi bu parayı almadığını söyleyerek bize herhangi bir para vermedi” dedi.

Semra Ilık, Ahmet Yıkılmaz ile yaptığı görüşmeyi kayda aldı.

‘BAŞSAVCI VEKİLİ, ŞÜPHELİLERİN LİSTESİNİ VERDİ’

Av. Ebubekir Elmalı ise ifadesinde “Bu operasyondan (Demir Yumruk) sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili olan Ahmet Yıkılmaz ortağım Avukat Mehmet Zahit Tırkız'ı yanına çağırdı. Mehmet Zahit Tırkız'a bir liste vererek bu listedeki şüphelilerle irtibata geçmesini ve para karşılığında dosyada istedikleri işlemleri yapabileceklerini söyledi. Bu görüşmeden sonra Mehmet Zahit Tırkız ofise gelerek bana olayı anlattı” dedi. Av. Elmalı 300 bin dolarlık rüşvete ilişkin ise “Mehmet Zahit Tırkız aldığı parayı Ahmet Yıkılmaz'a evinin yakınında bulunan bir arsanın içerisinde verdiğini biliyorum. Yine Mehmet Zahit Tırkız'ın parayı verdiği ana ilişkin fotoğraf ya da video aldığını biliyorum” diye konuştu.



‘300 BİN DOLAR BİZİM OFİSİMİZE GETİRİLDİ’

Av. Mehmet Zahit Tırkız ise ifadesinde “Ahmet Yıkılmaz isimli sahsı yaklaşık 15 yıldır tanırım. Ben daha önce Zabıt katipliği yapıyordum. Kendisiyle Zonguldak Adliyesi’nde çalıştım. O dönem kendisi Zonguldak Başsavcı vekiliydi. Ebubekir Elmalı ve Semra Ilık, Beysukent'te bulunan bulunan avukatlık ofisimizde Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması için bir araya geldiler. Bu görüşmede Çağrı Silahtaroğlu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirin 300.000 dolar karşılığında kaldırılmasını anlaşmışlar. Semra Ilık bu parayı, Ahmet Yıkılmaz'a vermek üzere bizim ofisimizde Avukat Ebubekir Elmalı'ya verdiğini hatırlıyorum. Ebubekir Elmalı 300.000 doları aldıktan sonra Ahmet Yıkılmaz isimli şahsa verdiğini bize söyledi” ifadelerini kullandı.

‘300 BİN DOLARI ALDI TEDBİRİ İÇİN OYALADI’

Av. Tırkız ifadesinin devamında ise şunları kaydetti: “Hatta Avukat Ebubekir Elmalı bize almış olduğu ücretten para verecekti. Fakat paranın hepsini Ahmet Yıkılmaz'a verdiğini ve bize para vermeyeceğini söyledi. Ahmet Yıkılmaz 300.000 doları aldıktan sonra Çağrı Silahtaroglu'nun mal varlığı üzerindeki tedbirini 2-3 ay boyunca kaldırmadı. Sürekli bizi oyaladı. Bunun üzerine Semra Ilık sürekli bizi darlıyordu”

‘RÜŞVET’ KONUŞMASINI KAYDETTİ!

300 bin doların verilmesine rağmen tedbir kararı kalkmayınca Av. Semra Ilık, dönemin Başsavcı vekili Ahmet Yıkılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi. Av. Ilık söz konusu görüşmeyi de kayda aldı. Anılan kayıt, Ilık’ın cep telefonunda çıktı. Öte yandan savcılık, Silahtaroğlu’nun şirketleri üzerindeki tedbirin kaldırılıp kaldırılmadığını ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sordu. Gelen yanıtta, anılan şirketlere 28 Haziran 2022 günü konulan tedbirin 3 Ekim 2022’de kaldırıldığı kaydedildi.

Savcılık Ahmet Yıkılmaz’ın dosyasını Hakimler Savcılar Kurulu’na gönderdi. Bu arada, şimdilerde Ankara Batı Adliyesi’nde savcı olarak görev yapan Ahmet Yıkılmaz’ın adı Ayhan Bora Kaplan dosyasında da sıklıkla yer almıştı.

ERDOĞAN’IN ESKİ BAŞDANIŞMANI DA SANIK

Bu arada Selahattin Yılmaz, Avukatlar Cem Duman, Semra Ilık, Ebubekir Elmalı, Mehmet Zahit Tırkız'ın yanı sıra Erdoğan’ın eski başdanışmanı İhsan Şener’in de olduğu 19 sanık önümüzdeki eylül ayı ortasında hakim karşısında olacak.