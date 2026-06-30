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Ayşe Tokyaz'ın katili eski sevgilisini öldürmeden önce bağlayıp tekmelemiş! Görüntüler çıktı

Ayşe Tokyaz'ı öldürüp cesedini valizle yol kenarına atan ihraç polis Cemil Koç'un, eski sevgilisi Ejegül Ovezova’ya şiddet uyguladığı anların görüntüsü çıktı.

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Ayşe Tokyaz'ın katili eski sevgilisini öldürmeden önce bağlayıp tekmelemiş! Görüntüler çıktı
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2024 yılında polislikten atılmasının ardından Temmuz 2025'te üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı katledip cesedini valiz içerisinde yol kenarına atan Cemil Koç'un, Ayşe Tokyaz'dan önce Ejegül Ovezova’ya şiddet uyguladığı anlar ortaya çıktı.

Ayşe Tokyaz'ın katili eski sevgilisini öldürmeden önce bağlayıp tekmelemiş! Görüntüler çıktı - Resim : 1

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Koç, Diyarbakır'da hayatını kaybettiği eski sevgilisi Ejegul Ovezova'yı olaydan sadece birkaç saat önce, ellerini ve ayaklarını bağlayıp yerde tekmeledi.

Ayşe Tokyaz'ın katili eski sevgilisini öldürmeden önce bağlayıp tekmelemiş! Görüntüler çıktı - Resim : 2

"YETER DİYE BAĞIRIYORDU!"

27 Mart tarihinde Sabah gazetesinin haberine göre Koç'un, daha önce Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'nın ölümüne ilişkin yargılandığı davada erteleme kararı çıktı. 14 Temmuz tarihine ertelenen duruşmada dinlenen tanıklardan birisi de binadaki komşu Filiz Ay olmuştu.

Ayşe Tokyaz'ın katili eski sevgilisini öldürmeden önce bağlayıp tekmelemiş! Görüntüler çıktı - Resim : 3

Filiz Ay'ın aktardıklarına göre Ovezova, o gün 'Yeter, yeter' diye bağırıyordu:

"Bağrışma sesleri geliyordu. Kadın sesi daha fazlaydı. 'Yeter, yeter' diye bağırıyordu. Balkona çıktığım anda kadının düştüğünü gördüm. Sanığın 'Gül düştü' diye bağırdığını duydum."

Ayşe Tokyaz'ın katili eski sevgilisini öldürmeden önce bağlayıp tekmelemiş! Görüntüler çıktı - Resim : 4

ESKİ SEVGİLİSİNİ CİNAYETTEN DE TUTUKLU

Sicilindeki rüşvet, uyuşturucu ve yaralama gibi çok sayıda suç kaydı nedeniyle Mayıs 2024’te emniyet teşkilatından ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç, ilk olarak Temmuz 2025’te üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı tasarlayarak katletme suçundan tutuklandı.

Ayşe Tokyaz'ın katilinden iğrenç savunma! Parçalayıp yol kenarına atmıştıAyşe Tokyaz'ın katilinden iğrenç savunma! Parçalayıp yol kenarına atmıştı

Genç kızın cansız bedenini bir valize koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakan Koç ile geçmişte örtbas edilen bir başka şüpheli ölümü de tekrar yargının gündemine taşındı.
Ayşe Tokyaz cinayetiyle cezaevine giren ihraç polisin tutuklanmasının ardından, 2023 yılında

Diyarbakır’da balkondan düşerek ölen eski sevgilisi Ejegül Ovezova’nın dosyası yeniden açıldı.
O dönem tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Cemil Koç’un, Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporlarında maktulün tırnaklarında çıkan DNA örnekleri sayesinde Ejegül ile boğuştuğu kesinleşti sonucu çıktı.

Bu delilin üzerine Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi, zaten cezaevinde olan sanık hakkında Ejegül Ovezova davası için de "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ikinci bir resmi tutuklama kararı verdi. Cemil Koç, işlediği her iki cinayet davası kapsamında da tutuklu durumda.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Diyarbakır Kadın Cinayetleri
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