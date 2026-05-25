AYM'den kritik karar: Artık telefonlara el konulamayacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 134. maddesinin bazı hükümlerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, başvuru Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden geldi.

BAŞVURU KAÇAKÇILIK DAVASINDAN GELDİ

Bursa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, baktığı bir kaçakçılık davasında, CMK'nın "Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve el koyma" başlıklı 134. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

AYM HANGİ HÜKÜMLERİ İPTAL ETTİ?

AYM, 134. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki şu bölümü iptal etti:

"Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeblerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının bulunmaması halinde, hakim... tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar verilir."

Ayrıca ikinci fıkranın birinci cümlesindeki şu bölüm de iptal edildi:

"Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması... halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir."

KARAR 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, kalan kısmın ise 6216 sayılı Kanun gereğince iptaline karar verdi. Mahkemenin iptal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek.