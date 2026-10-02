Ayla ve Müslüm'ün yapımcısında 3,5 milyon Euro haraç istemişlerdi: 11 kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni nesil çetelerle bağlantılı gasp ve haraç almak için kurşunlama yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'haraç almak için ev ve iş yerlerini kurşunlayan', 'tehditle para toplamaya çalışan' 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

FİLM YAPIMCISINA DA MUSALLAT OLMUŞLARDI

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişiler arasında Yönetmen Mustafa Uslu ile sosyal medya ünlüsü kızı Ecem Uslu’dan para isteyen kişiler olduğu da öğrenildi.

Şüpheliler telefonla tehdit mesajları atıp haraç istemişlerdi. Mustafa Uslu ve kızı Ecem Uslu tehditlerle ilgili polise şikâyette bulunmuştu. Mustafa Uslu şikâyetinde, kendisine yurt dışı numaralardan mesaj atan kişinin "A.S.’ye olan borcunu ödeyeceksin. 3,5 milyon Euro’yu vereceksin. Yoksa sen bilirsin" dediğini ifade etmişti.

Mustafa Uslu, eskiden davalık olduğu Emlak danışmanı A.S. ile onun ortağı S.S. ve eski damadı F.D.’nin kendisini tehdit ettiğini düşünerek polise isimlerini vermişti. Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada polis tehdit ve zorla para isteme olayıyla ilgili eski damat F.D. ile Emlak danışmanı A.S. ve onun ortağı S.S.’nin aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Şüpheliler üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri şeklinde ifade verdiler. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildiler. (DHA)