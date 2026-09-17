Ay Yıldız Kupon desteği geliyor: Hane başı 5 bin TL verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan şehit yakınları ve gazi ailelerine yönelik Ay Yıldız Kupon desteği sağlayacak.

HANE BAŞI 5 BİN TL ÖDENECEK

Açıklanan destek kapsamında İstanbul’da yaşayan 6 bin 49 şehit yakını ve gazi ailesine ödeme yapılacak. Her hane için destek tutarı 5 bin TL olarak belirlendi.

Toplam destek miktarının ise 30 milyon 245 bin TL olduğu bildirildi.

6 BİN 49 AİLEYE DESTEK SAĞLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit yakınları ve gazilere yönelik desteği duyurdu.

Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin her daim yanındayız. İstanbul’da yaşayan 6.049 şehit yakını ve gazi ailemize, hane başı 5.000 TL olmak üzere toplam 30.245.000 TL Ay Yıldız Kupon desteği sağlıyoruz."

Açıklamada desteğin hangi tarihte ve hangi yöntemle kullanılacağına ilişkin ise ayrıca bir bilgi paylaşılmadı.