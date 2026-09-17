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Halk TV Türkiye Ay Yıldız Kupon desteği geliyor: Hane başı 5 bin TL verilecek

Ay Yıldız Kupon desteği geliyor: Hane başı 5 bin TL verilecek

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul’da yaşayan 6 bin 49 şehit yakını ve gazi ailesine hane başı 5 bin TL destek verileceğini açıkladı.

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Ay Yıldız Kupon desteği geliyor: Hane başı 5 bin TL verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan şehit yakınları ve gazi ailelerine yönelik Ay Yıldız Kupon desteği sağlayacak.

HANE BAŞI 5 BİN TL ÖDENECEK

Açıklanan destek kapsamında İstanbul’da yaşayan 6 bin 49 şehit yakını ve gazi ailesine ödeme yapılacak. Her hane için destek tutarı 5 bin TL olarak belirlendi.

Toplam destek miktarının ise 30 milyon 245 bin TL olduğu bildirildi.

Ay Yıldız Kupon desteği geliyor: Hane başı 5 bin TL verilecek - Resim : 1

6 BİN 49 AİLEYE DESTEK SAĞLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit yakınları ve gazilere yönelik desteği duyurdu.

Aslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit yakınlarımızın ve kahraman gazilerimizin her daim yanındayız. İstanbul’da yaşayan 6.049 şehit yakını ve gazi ailemize, hane başı 5.000 TL olmak üzere toplam 30.245.000 TL Ay Yıldız Kupon desteği sağlıyoruz."

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Açıklamada desteğin hangi tarihte ve hangi yöntemle kullanılacağına ilişkin ise ayrıca bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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