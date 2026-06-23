'Avrupa'yı 45 derecede kavuran Türkiye'yi soğutacak' dedi: Tabloyu tersine çevirecek tarihi açıkladı

Avrupa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası; Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi birçok ülkeyi rekor sıcaklıklarla karşı karşıya bıraktı. İtalya'da 8 kentte "kırmızı" alarm verilirken, Fransa'da 60 vilayette turuncu alarm ilan edildi. İngiltere ve Hollanda'da sıcaklıkların 30 derecenin üzerine, en sıcak bölgelerde ise 45 dereceye kadar çıkması beklenirken Türkiye'deki etkisi ortaya çıktı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Avrupa'yı kavuran sıra dışı sıcakların arkasında "omega blokajı" olarak adlandırılan dev bir yüksek basınç sırtının bulunduğunu açıkladı. Yaz boyu olacakları tek tek anlattı.

"AVRUPA'YI 45 DERECEDE KAVURAN TÜRKİYE'Yİ SOĞUTACAK"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Yunan alfabesindeki "Omega" harfine benzeyen bu dev yüksek basınç sisteminin, hava hareketlerini batıdan doğuya doğru kilitlediğini belirtti. Bu blokaj nedeniyle Avrupa'da havanın alçaldığını, gökyüzünün açıldığını ve güneşin yüzeyi aralıksız ısıtarak sıcağı günlerce aynı yerde biriktirdiğini anlattı.

Ancak bu sistemin madalyonunun bir de diğer yüzü bulunuyor. Kadıoğlu, omega blokajının tam ortasında güçlü bir sıcak sırtı yer alırken, iki yanında ise alçak basınç merkezlerinin konumlandığına işaret etti.

Türkiye, bu sistemin tam olarak doğu kanadında, yani serin ve yağışlı oluğun içinde yer alıyor. Kadıoğlu, bu durumun paradoksal bir şekilde Türkiye'yi Avrupa'daki kavurucu sıcaktan koruduğunu ve kuzeyli akımların etkisiyle sıcaklıkları yer yer mevsim normallerinin bile altına çekerek ülkeyi soğutacağını vurguladı.

Bu süreçte iç, kuzey ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak, dolu, ani rüzgar ve özellikle Karadeniz'de sel riskinin öne çıktığını belirtti.

TABLOYU TERSİNE ÇEVİRECEK TARİHİ AÇIKLADI

Türkiye'deki bu serin ve yağışlı havanın kalıcı olmayacağını söyleyen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava durumunun tamamen tersine döneceği kritik tarihi de paylaştı. Kadıoğlu, 25-26 Haziran'dan sonra Türkiye üzerindeki serin oluğun zayıflayacağını ve yüksek basınç sırtının sıcak tarafının batı ile güney bölgelerimizde ağır basmaya başlayacağını açıkladı.

Haziran ayının sonunda Avrupa'daki blokajın kırılmasıyla oradaki sıcakların bir miktar yumuşayacağını öngören Kadıoğlu, Türkiye'de ise tam tersine bu tarihten itibaren havanın yeniden ısınacağını belirtti.

Temmuz ve ağustos aylarının zaten Türkiye'nin en sıcak dönemi olduğunu hatırlatan ünlü meteorolog, mevsim normalleri üzerinde seyreden, kuraklık ve orman yangını riskinin yükseldiği bir tablonun bizi beklediğini ifade etti.

OMEGA DÖNGÜSÜ TÜRKİYE'Yİ DE VURABİLİR!

Kadıoğlu, atmosferdeki bu blokaj desenlerinin yaz boyunca tekrarlanabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Bu tür geniş çaplı atmosferik kilitlenmelerin yer değiştirebileceğine dikkat çekerek, "Her yeni blokaj kimi zaman Avrupa'yı, kimi zaman Türkiye'yi sıcağın altına alabilir" dedi.

Küresel ısınmanın atmosferin temel sıcaklık zeminini yükselttiğini, bu nedenle aynı blokaj sistemlerinin artık 10-20 yıl öncesine kıyasla çok daha yüksek tepe sıcaklıkları ürettiğini aktaran Kadıoğlu, vatandaşların her ihtimale karşı orman yangınlarına, ani sağanaklara ve fırtınalara karşı daima tedbirli olması ve MGM ile AFAD uyarılarını yakından takip etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)