Avcılar’da KPSS öncesi okul karışıklığı: Adaylar son anda yetişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavı, 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’da saat 10.15’te başladı.

Adaylar, sınav binalarına saat 10.00’dan sonra alınmadı. Binalara girişte adayların üst araması ve kimlik kontrolleri gerçekleştirildi.

Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25’te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre verilecek.

AYNI İSİMLİ İKİ OKUL ADAYLARI ZOR DURUMDA BIRAKTI

Avcılar’da bulunan Abdulkadir Uztürk İlkokulu ile aynı isimdeki ortaokulun yan yana, ancak girişlerinin farklı sokaklarda bulunması bazı adayların sınav öncesinde zor anlar yaşamasına neden oldu.

Okulları karıştıran bazı adaylar, sınava dakikalar kala salonlardan çıkarılarak yan sokakta bulunan doğru binaya gitmeleri konusunda uyarıldı.

Adayların bir bölümü ise son anda doğru okula ulaşarak sınava girebildi.

TAKILAR İÇERİ ALINMADI

Sınav öncesinde adaylar sıkı güvenlik kontrolünden geçirildi. Üst aramalarında küpe ve kolye gibi takıların sınav binalarına alınmasına izin verilmedi.

Son anda okula yetişen bir aday, takılarını verecek kimse bulamayınca küpe ve kolyesini karşısındaki polis memuruna teslim etti.

Sınava giren adayların, güvenlik kontrollerinin ardından salonlardaki yerlerini aldığı belirtildi. (DHA)