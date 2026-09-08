Avcılar'da asfalt kamyonu alt geçide düştü: 1 yaralı

Avcılar'da D-100 Karayolu Ambarlı yan yolda saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 23 LF 218 plakalı asfaltlama kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak Avcılar Ambarlı Alt Geçit yoluna düştü.

VİRAJI ALAMAYAN KAMYON ALT GEÇİDE DÜŞTÜ

Henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki alt geçide devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kamyon şoförü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI, İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu çift yönlü trafiğe kapatarak araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi. Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)