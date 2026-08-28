Avcılar'daki apartman yangını yan binaya da sıçradı! Peş peşe patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktıhttps://t.co/ZoEdot3ukT pic.twitter.com/dRTbJG6iBP — Halk TV (@halktvcomtr) August 28, 2026

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

PATLAMALAR YAŞANDI, ÇATILAR ALEV ALEV YANDI

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı ve çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)