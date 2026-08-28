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Halk TV Türkiye Avcılar'daki apartman yangını yan binaya da sıçradı! Peş peşe patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Avcılar'daki apartman yangını yan binaya da sıçradı! Peş peşe patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı

Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

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Avcılar'daki apartman yangını yan binaya da sıçradı! Peş peşe patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı
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İstanbul Avcılar Tahtakale mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alevler bitişikte bulunan başka bir binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Avcılar'daki apartman yangını yan binaya da sıçradı! Peş peşe patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim : 2

PATLAMALAR YAŞANDI, ÇATILAR ALEV ALEV YANDI

Yangın sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı. Yangının çıktığı ve çatıların alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Avcılar'daki apartman yangını yan binaya da sıçradı! Peş peşe patlamalar yaşandı dumanlar gökyüzünü kapladı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Avcılar İstanbul Bina Yangın Patlama
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